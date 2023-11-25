Konyaspor başkanlık yarışında Ömer Korkmaz resmi aday

Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Ömer Korkmaz, başkanlık için adaylığını açıkladı. Korkmaz, takımı daha iyi bir geleceğe taşıma planlarını paylaştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ömer Korkmaz, Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu olarak, kulüp başkanlığına adaylığını duyurdu.

Korkmaz, şehirdeki bir otelde gerçekleştirdiği basın toplantısında, yakın zamanda yeni bir kurul oluşturduklarını ve yeni bir yol izlediklerini belirtti.

Konyaspor’a gerekli her türlü çabayı sarf edecek bir takım kurma gayretinde olduklarını dile getiren Korkmaz, “Bu süreci her ne kadar ‘ateşten gömlek’ olarak görmesek de mücadelemiz bu yönde devam edecek. Herkesin desteğine ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

“HERKES ÇOK DEĞERLİ”

Mevcut zorlukların aşılacağına dikkat çeken Korkmaz, şu açıklamalarda bulundu:

“Hep birlikte yeniden Konyaspor’u ayağa kaldıracağız. Camianın desteği olmadan bunun olmayacağının farkındayız. Basını, taraftarı ve camiasıyla Konyaspor’a destek olacağımız bir dönemdeyiz. Süreç zor olduğu için, Konyaspor adına yönetim kurulu oluşturabilmek bile çok zor. Birileri bizim yanımızda dursun diye bir yönetim kurulu oluşturmaya çalışmıyoruz. Birbirimize sırtımızı yaslayabileceğimiz bir ekip olmayı hedefliyoruz. Bu dönemde taşın altına elini sokacak herkes bizim için çok değerli. Belki hatalarımız olacak ama tüm şehrin yapıcı ve destekleyici olmasını arzu ediyoruz.”

Trendyol Süper Lig takımlarından TÜMOSAN Konyaspor’un yönetimi, 20 Kasım’da olağanüstü bir genel kurul toplantısı yapma kararı aldı. Ancak bu tarihte gerekli katılım sağlanamadığı için toplantı 27 Kasım Pazartesi gününe ertelendi. (AA)