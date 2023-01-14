Konyaspor-Beşiktaş (Canlı Yayın)
Süper Lig 19. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında galip gelerek şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelmek istiyor.
Süper Lig’de son iki maçını kazanan ve yükselişe geçen Beşiktaş, üst üste üç beraberlik alan Konyaspor deplasmanına konuk oluyor. Saat 16.00’da başlayacak maçı hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Kritik maç öncesinde Beşiktaş 29 puanla beşinci sırada yer alırken, 27 puanı bulunan Arabam.com Konyaspor ise, yedinci sırada.
Konyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11’leri ve canlı anlatımı: