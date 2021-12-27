CANLI | Konyaspor Beşiktaş maçı | Süper Lig 19. hafta
Konyaspor Beşiktaş maçının canlı yayın anlatımı Sözcü'de! Lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi Konyaspor, ilk yarıyı farkı azaltarak kapatmak istiyor. Beşiktaş ise kötü geçen devreyi 3 puan alıp 6. sırada tamamlamayı hedefliyor.
Süper Lig’in 19. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Konya BŞB Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Maç saat 20.00’de başlayacak. Bu maç öncesinde Konyaspor 36 puanla 2. sırada yer alırken, Beşiktaş ise 28 puanla 7. sırada bulunuyor.