Konyaspor evinde Ankaragücü’ne yenildi
İlhan Palut ile yollarını ayırdıktan sonra Aleksandar Stanojevic ile anlaşan Konyaspor, yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk maçta evinde konuk ettiği Ankaragücü'ne mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında arabam.com Konyaspor, sahasında MKE Ankaragücü’nü konuk etti. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Ankaragücü 1-0 kazandı.
Ankaragücü’ne galibiyeti getiren golü 51. dakikada Ghayas Zahid kaydetti. Marlon Rodrigues’in ceza alanı sol çaprazında ortasında Ali Sowe topu ceza alanına indirdi. Topla buluşan Ghayas Zahid’in vuruşu ağlarla buluştu.
Konyaspor’da Konrad Michalak’ın vuruşu direğe takıldı. Maçta 19. dakika oynanırken Bruno Paz’ın pasında kaleyi çaprazdan gören noktada topla buluşan Konrad Michalak’ın sert şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.
İlhan Palut ile yollarını ayıran ve takımın başına Aleksandar Stanojevic’i getiren Konyaspor, yeni teknik direktörünün yönetiminde çıktığı ilk maçtan mağlup ayrıldı. Konyaspor’un ligdeki galibiyet hasreti beş maça çıktı.
Bu galibiyetle Ankaragücü puanını 22’ye yükseltirken, Konyaspor 27 puanda kaldı.