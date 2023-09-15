Konyaspor, Gökhan Töre ile anlaşmaya vardı

Süper Lig'in deneyimli oyuncularından Gökhan Töre Konyaspor ile anlaşmaya vardı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 31 yaşındaki Gökhan Töre ile prensip anlaşmasına vardı.

Yeşil-beyazlıların X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, “Kulübümüz, transfer görüşmelerini gerçekleştirdiği kanat oyuncusu Gökhan Töre ile prensipte anlaşma sağlamıştır.” ifadelerine yer verildi. Geçen sezona Adana Demirspor’da başlayan ve devre arasında MKE Ankaragücü’ne geçen Gökhan Töre, 10 resmi maçta 2 gol atmıştı.

Gökhan Töre, futbol kariyerine Almanya’nın Hamburg kulübünde başladıktan sonra Beşiktaş’ta büyük çıkış yaparak uluslararası arenada da adını duyurdu. Beşiktaş’taki performansıyla dikkat çeken Töre, 2011-2012 sezonundan itibaren siyah-beyazlı takımın formasını giymeye başladı. Ardından İngiliz kulübü West Ham United’a transfer olan Töre, Premier Lig deneyimi yaşadı. Daha sonra Beşiktaş’a dönüş yapan oyuncu, Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonlukları yaşadı.

Gökhan Töre’nin kariyeri sadece Türkiye ile sınırlı kalmadı. Milli formayı da başarıyla temsil eden oyuncu, Türkiye Milli Takımı ile önemli maçlarda boy gösterdi. (AA)