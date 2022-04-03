Konyaspor, Göztepe’yi rahat geçti: 3-0

Konyaspor dolu tribünler önünde oynanan mücadelede Göztepe'yi 3-0 yenerek ikinci sıradaki yerini korudu. Küme düşme hattındaki Göztepe ise üst üste 8. yenilgisini aldı.

Sozcu.com.tr

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Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Konyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Konya BŞB Stadı’ndaki mücadeleyi ev sahibi takım 3-0 kazanarak Fenerbahçe’ye maç fazlasıyla teslim ettiği 2. sıradakini yerini geri aldı.

Sahasında 4 maçtır yenilmeyen Konyaspor, Göztepe karşısında da maça hızlı başladı. 6. dakikada Cikalleshi’nin golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi takım, 28. dakikada ilk golün asistini yapan Oğulcan Ülgün ile durumu 2-0’a getirdi. Maça noktayı koyan isim ise 71. dakikada rakiplerini çok şık çalımlarla geçen Bytyqi oldu.

Göztepe’nin 45. dakikada Ndiaye yaptığı sert faulden sonra kırmızı kart gördü. Hakem Erkan Özdamar ilk önce sarı kart verdiği pozisyonu VAR uyarısıyla ekranda izleyip kırmızı kartını çıkardı.

Bu sonucun ardından Konyaspor 58 puanla 2. sıradaki yerini korudu. Küme düşme hattındaki Göztepe üst üste 8. yenilgisini aldığı maç sonunda 27 puanda kalırken, 16. sıradaki Giresunspor ile arasındaki fark 9 puana çıktı.

Gelecek hafta Konyaspor, Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda; Göztepe ise aynı gün Kayserispor ile sahasında karşılaşacak.