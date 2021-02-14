Konyaspor hayata döndü! 5 maç sonra galibiyet…

Süper Lig’in 25. haftasında Konyaspor sahasında Denizlispor’u ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleden 2-0 galibiyetle ayrıldı ve 6 hafta aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig’in 25. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor’u konuk etti. Mücadeleyi yeşil-beyazlılar 2-0 kazandı.

Konyaspor’a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Abdulkerim Bardakçı ve 80’de Jesse Sekidika kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Konyaspor 6 hafta aradan sonra galip geldi ve puanını 27’ye yükseltti. Denizlispor ise 18 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig’in 25. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

23. dakikada Sekidika’nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında, Musa Çağıran’ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

27. dakikada Milosevic’in kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Diomande’nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Cenk Gönen’de kaldı.

44. dakikada Diomande’nin uzun pasına hareketlenen Sekidika’nın ceza sahası içinden vuruşunda, top yandan auta çıktı.

45. dakikada ceza sahası için de kaleciyle karşı karşıya kalan Sagal’ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Eray Birniçan’da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere bitti.