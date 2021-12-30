Konyaspor ikinci yarıda açıldı
Süper Lig'de başarılı sezon geçiren ve ilk yarıyı 2. sırada tamamlayan Konyaspor, 1. Lig'in lideri Ümraniyespor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek kupada son 16 takım arasına kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Ümraniyespor'u ağırlayan Konyaspor, rakibini 2-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
- 4. dakikada Michalak'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı kaleci Orkun yumrukladı ve top Serdar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Orkun gole izin vermedi.
- 9. dakikada topla buluşan Camara sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve şutunu çekti ancak kaleci Erten bu pozisyonda başarılı oldu.
- 23. dakikada Çekiçi'nin ceza sahası önü sağ çaprazından direkt kaleye gönderdiği serbest vuruşta kaleci Orkun meşin yuvarlağı kornere çeldi.
- 32. dakikada Rahmanovic'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ahmed Hassan'ın dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Orkun topu kornere çeldi.
- 34. dakikada savunmadan çıkan Adil orta sahadan topla bilikte ceza sahası önüne kadar kat etti. Bu oyuncunun sert şutunda savunmadan da seken topu kaleci Orkun kornere çelmeyi başardı.
- 35. Serdar'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Rahmanovic'in kafa vuruşu yandan auta gitti.
- 38. dakikada Barış sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Serdar'ın kafa vuruşunu kaleci Orkun son anda çizgiden çıkardı.
- 49. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında rakip yarı alanında savunmadan topu kurtaran Michalak kaleciyle karşı karşıya pozisyonda fileleri havalandırdı. 1-0
- 52. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Michalak'ın şutunu kaleci Orkun çıkardı.
- 58. dakikada Serdar'ın sol kanattan penaltı noktası üzerine yaptığı ortaya kafa vuruşunu yapan Ahmed Hassan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0
- 80. dakikada sol kanatta topla buluşan Bytyqi'nin ceza sahası önü sol çaprazından yaptığı sert vuruşunda top üstten auta çıktı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Sarper Barış Saka, Kemal Yılmaz, İlker Takpak
Konyaspor: Erten, Barış, Anicic, Adil, Alper (Nafican dk. 73), Serdar (Ekrem dk. 80), Çekiçi (Ahmet Karademir dk. 80), Soner, Rahmanovic (Musa dk. 65), Michalak (Bytyqi dk. 65), Ahmed Hassan
Yedekler: Eray, Guilherme, Cikalleshi, Hadziahmetovic, Abdülkerim
Teknik Direktör: İlhan Palut
Ümraniyespor: Orkun, Serkan (Tahsin dk. 65), Yiğithan (Oğuzcan dk. 82), Ercan, Mustafa, Denizhan, Yusuf Emre (Faruk Can dk. 8), Kayra (Furkan dk. 82), Mustafa, Onur (Emirhan dk. 65), Camara
Yedekler: Burak, Alim, Kehinde, Birkan, Başar
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Michalak (dk. 49), Ahmed Hassan (dk. 58) (Konyaspor)
Sarı kart: Yiğithan (Ümraniyespor)