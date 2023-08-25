Konyaspor ilk galibiyetini Gaziantep FK karşısında aldı
Konyaspor, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup ederek ligdeki ilk galibiyeti elde etti.
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında oynadığı maçta Gaziantep FK’yi 2-0 mağlup etti.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan maçta Konyaspor’a üç puanı getiren golleri 68. dakikada Guilherme Sitya ve 90+5. dakikada Robert Muric kaydetti.
Karşılaşmada 68. dakika oynanırken Konyaspor öne geçti. Guilherme, Cikalleshi’nin ceza sahası içinden havalandırdığı topu kafayla ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın uzatma dakikalarında Konyaspor, farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan hızlanan Michalak’ın ortasında Robert Muric, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak maçın skorunu belirledi.
Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alan Konyaspor, puanını 5’e yükseltti. Gaziantep FK ise üçüncü maçından da puansız ayrıldı.