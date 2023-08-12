Konyaspor İstanbulspor maçında ortalık karıştı

Konyaspor ile İstanbulspor'un karşı karşıya geldiği maçın ikinci yarısında ortalık karıştı. 1-1 biten maçta 3 kırmızı kart çıktı.

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Süper Lig’in açılış haftasında Konyaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. İstanbulspor maçın henüz 6. dakikasında İbrahim Yılmaz’ın attığı golle öne geçti. İlk yarı bu skorla geçilirken ikinci yarı çok daha agresif bir futbol ortaya çıktı.

İstanbulspor 73. dakikada Ali Yaşar’ın kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kaldı. 7 dakika sonra yaşanan bir pozisyon sonrası iki ekibin futbolcuları birbirine girdi.

OLAYLAR BÜYÜDÜ

Saha ortasında yaşanan itişmelerin ardından yükselen tansiyonda olaya takımların teknik ekipleri de dahil oldu. Güçlükle sakinleştirilen oyuncular arasında çıkan kavga nedeniyle oyun uzun süre durdu.

Yaşananların ardından mücadelenin hakemi Konyaspor’dan Adil Demirdağ’a ve İstanbulspor’dan Okan Erdoğan’a kırmızı kart gösterdi.

İstanbulspor bu karar sonrası mücadelenin geri kalan bölümünde 9 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.

Sokol Çikalleshi 86’da beraberliği sağlayan golü kaydetti ve Konyaspor 1-1 biten mücadelede 1 puanı kurtardı.