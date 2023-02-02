Konyaspor İstanbulspor’a da yenildi galibiyeti unuttu

Sahasında İstanbulspor'u konuk eden Konyaspor, rakibine yenilerek ligde üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı. Konyaspor'da İlhan Palut ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına getirilen Aleksandar Stanojevic de kötü gidişe çare olamadı.

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Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında arabam.com Konyaspor, sahasında düşme hattından kurtulmaya çalışan İstanbulspor’u konuk etti. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı İstanbulspor 1-0 kazandı.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada İstanbulspor’a galibiyeti getiren golü 67. dakikada Cebrail Karayel kendi kalesine attı.

Böylece ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıkan Konyaspor, üst üste 4. mağlubiyetini alarak 27 puanda kaldı. Beşiktaş maçının ardından teknik direktör İlhan Palut ile yolların ayrılmasından sonra Konyaspor’un başına Aleksandar Stanojevic, üçüncü maçından da puansız ayrılmış oldu.

Ligde iki maç aranın ardından galip gelmeyi başaran İstanbulspor ise puanını 18’e yükseltti.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

30′ Ceza sahasında topu önünde bulan Bruno Paz’ın şutunda kaleci Jensen, topu kornere çeldi.

37′ Çekiçi’nin ceza sahasında yaptığı vuruşta defans, topu uzaklaştırdı. Dönen topu takip eden Çekiçi’nin kafayla verdiği pasta Diouf’un vuruşu auta çıktı.

43′ Eze’nin pasında Lokilo’nun sol kanattan şutunda kaleci Sehic, topu kornere çeldi.

57′ Topla hareketlenen Diouf’un ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Jensen, iki hamlede topa sahip oldu.

GOL! 67′ İstanbulspor öne geçti. Emir Kaan’ın pasıyla ceza sahasına kadar giren Ethemi’nin içeriye çevirdiği topa müdahale etmek isteyen Cebrail’i kayarak yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

73′ Guilherme’nin sol kanattan serbest vuruşunda altıpas üzerinde topa yükselen Calvo’nun kafa vuruşu kaleci Jensen de kaldı.