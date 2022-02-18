Konyaspor-Kasımpaşa maçında 8 gollü maç

Lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi Konyaspor ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşma gol düellosuna sahne oldu.

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Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda müthiş bir heyecana sahne olan karşılaşma, 4-4 berabere sona erdi.

Geçtiğimiz hafta lider Trabzonspor’a yenilerek zirvenin 12 puan gerisine düşen ikinci sıradaki Konyaspor, Kasımpaşa karşılaşmasından da beraberlikle ayrılarak bir yara daha aldı. Adeta bir gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada tam sekiz gol atıldı.

Maça hızlı başlayan Kasımpaşa, 7. dakikada Mortadha Ben Ouannes ile öne geçti. Amilton 28. dakikada eşitliği sağladı. Amar Rahmanovic, 40. dakikada Konyaspor’u öne geçirdi. Konyaspor soyunma odasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarıya adeta golle başlayan Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile skorda 2-2’lik eşitliği sağladı. Maçın 52. dakikasında Soner Dikmen, Konyaspor’u bir kez daha öne geçirdi. 60. dakikada kazanılan penaltıda Umut Bozok, Kasımpaşa adına beraberlik golünü ağlara bıraktı.

Karşılamada uzatma dakikaları oynanırken Kasımpaşa öne geçti. 90+1. dakikada sahneye çıkan Awer Mabil, Kasımpaşa’yı öne geçirdi. Mücadelede 90+10. dakikasında Konyaspor’un kazandığı penaltıda topun başına geçen Sokol Cikalleshi, maçın sonucu belirleyen golü kaydetti.

Bu beraberlikle Konyaspor puanını 49’a, Kasımpaşa 29’a yükseltti.