Konyaspor, Malatya’da hata yapmadı: 2-3

Süper Lig'de ikincilik iddiasını sürdürmek isteyen Konyaspor, küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor karşısında zorlansa da galibiyete uzanmayı bildi ve Fenerbahçe'yi takibine devam etti.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig 34. haftasında Yeni Malatyaspor’a konuk olan İttifak Holding Konyaspor, 10 kişi kalan rakibini 3-2’lik skorla devirdi ve ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korumayı başardı.

Maçın 7. dakikasında Abdülkerim Bardakçı’nın golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip Konyaspor, 20. dakikada Gaston Campi’nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibi karşısında, 37’de Ahmed Hassan’ın golüyle durumu 2-0’a taşıdı.

İlk yarıyı 2 farklı skorla geride tamamlayan Malatyaspor, 47’de Benjamin Tetteh’nin golüyle durumu 2-1 yaptı. Maçın 59. dakikasında Nejc Skubic ile farkı tekrar ikiye çıkartan Konyaspor, 63’te Nouha Dicko’nun penaltı golü sonrası zor anlar yaşadı. Ancak Malatyaspor’un çabasına rağmen beraberlik golü gelmeyince mücadele 3-2’lik skorla tamamlandı.

Bu sonuçla puanını 64 yapan Konyaspor, ikinci sıradaki 65 puanlı Fenerbahçe’yi takibini sürdürdü. Malatyaspor ise 20 puanda kaldı. Konyaspor bir sonraki maçında Fatih Karagümrük’ü ağırlarken, Yeni Malatyaspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.