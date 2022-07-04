Konyaspor, Muhammet Demir transferini açıkladı
Bu sezon Avrupa'da ülkemizi temsil edecek olan Konyaspor, forvete Muhammet Demir takviyesi yaptı.
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, geçen sezonu Gaziantep FK’da geçiren ve teknik direktör Erol Bulut’un yeni sezon planlarında yer almayan Muhammet Demirci’yi kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı ekip, 30 yaşındaki forvetle 2 yıllık sözleşme imzaladı.
KONYASPOR’UN AÇIKLAMASI
“Konyaspor'umuz, forvet oyuncusu Muhammet Demir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde gerçekleşen imza töreni ile Muhammet Demir'i renklerimize bağladık.
Bursaspor alt yapısında yetişen Muhammet, Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK forması giydi. Muhammet Demir, 2021-2022 sezonunda Gaziantep FK formasıyla 29’u Süper Lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 29 maçta forma giydi ve 6 gol attı.”
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— Konyaspor (@konyaspor) July 4, 2022