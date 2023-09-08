Konyaspor, Nelson Oliveira ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Portekizli forvet Nelson Oliveira ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Konyaspor, transfer piyasasında önemli bir hamle yaparak Portekizli forvet Nelson Oliveira ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlı ekip, bu önemli transferi Konya Büyükşehir Stadı’nda düzenlenen bir törenle resmi olarak duyurdu. 17 kez Portekiz Milli Takımı formasını giyen Oliveira, yeni takımı Konyaspor’da 16 numaralı formayı terletecek.

Konyaspor’un yeni transferi olan Nelson Oliveira, futbol kariyerine Portekiz’in Braga takımının alt yapısında başladı ve daha sonra Benfica’da büyük çıkışlar yaparak adını duyurdu. 32 yaşındaki deneyimli futbolcu, son olarak Yunanistan’ın PAOK Kulübü’nde başarılı performans sergiledi.

REKABET YARATACAK

Konyaspor Kulübü yetkilileri, Nelson Oliveira’nın katılmasıyla takımın hücum gücünün daha da arttığını ve başarılı bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bu transfer, Konyaspor’un Süper Lig’de daha da rekabetçi bir ekip olma yolundaki kararlılığını gösteriyor. Futbolseverler, Oliveira’nın Konyaspor için neler yapabileceğini merakla bekliyor.

Konyaspor’un yeni transferi Nelson Oliveira, 2 yıllık anlaşma ile yeşil-beyazlı ekibi için ter dökecek ve takımın başarı grafiğine katkı sağlamayı amaçlayacak. (DHA)