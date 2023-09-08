Konyaspor, Portekizli golcü Nelson Oliveira ile anlaştı!

Yeşil-beyaz renklere sahip Konyaspor, Portekiz asıllı golcü Nelson Oliveira’yı kadrosuna kattı. Oliveira, iki yıl süreliğine Konyaspor'la anlaşma yaparak 16 numaralı formayı taşıyacak.

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Konyaspor, Portekiz asıllı golcü Nelson Oliveira ile iki yıl süreli bir anlaşma imzaladı.

Yeşil-beyaz renklere sahip olan takım, Konya Büyükşehir Stadı toplantı salonunda gerçekleştirilen törenle Nelson Oliveira'yı kadrosuna dahil etti. Portekiz Milli Takımı’nda 17 kez forma giyen Oliveira, iki yıl süreliğine anlaşma yaptığı Konyaspor’da 16 numaralı formayı taşıyacak.

Portekiz’in Braga takımının alt yapısında futbola adım atan ve sonrasında Benfica’da görev alan 32 yaşındaki oyuncu, en son Yunanistan’ın PAOK Kulübü’nde mücadele etti. (DHA)