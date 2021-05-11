CANLI | Konyaspor-Trabzonspor maçı | Süper Lig 41. hafta

Süper Lig’in 41. haftasının açılışı Konya’da yapılıyor. Avrupa iddiası ve düşme tehlikesi bulunmayan Konyaspor, ligi 4. sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Konya BŞB Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Bu maçta öncesinde Konyaspor 48 puanla 11. sırada yer alırken, Trabzonspor 67 puanla 4. sırada bulunuyor.

40. KEZ KARŞI KARŞIYA

Bu karşılaşmayla birlikte taraflar birbirlerine 40. defa rakip olacak. Geride kalan 39 lig maçında Karadeniz ekibinin 20, Konyaspor’un ise 10 galibiyeti bulunuyor. 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer, 61 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 44 gol gördü.

KONYA’DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Konya’da oynanan 19 karşılaşmanın 7’sini Trabzonspor kazandı. 4 karşılaşmadan Konyaspor galip ayrılırken, 8 maçta da eşitlik bozulmadı. Ligin ilk yarısında Trabzon’da oynanan mücadelede ise Trabzonspor’un 3-1’lik galibiyetiyle noktalanmıştı.

Bordo-mavililerde kart cezalısı Berat Özdemir, Konyaspor’a karşı takımını yalnız bırakacak. Sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Djaniny ve Flavio da bu maçta yok.

BU SEZON DEPLASMANDA 1 KEZ YENİLDİ

Trabzonspor, bu sezon deplasmandaki tek yenilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul’da oynanan Fenerbahçe derbisinde 3-1’lik sonuçla aldı. Söz konusu dönemde ise Karadeniz ekibinin başında ise Eddie Newton yer alıyordu. Bordo-mavililer daha sonra oynadığı 16 deplasman maçında ise 8 galibiyet ve 8 beraberlik alarak dış sahadaki yenilmezliği 196 güne çıkardı.

ABDULLAH AVCI İLE DIŞ SAHA YENİLGİSİ YOK

10 Kasım 2020’de Trabzonspor’un başına geçen ve ilk resmi maçına ise 22 Kasım 2020’de Trabzon’da, BB Erzurumspor’u 1-0 mağlup ettiği maçla çıkan Abdullah Avcı, 27 Kasım 2020’da ise ilk deplasman maçında MKE Ankaragücü’nü 1-0 mağlup ederek dış saha serüvenine başlamıştı. Söz konusu tarihten beri ise Karadeniz ekibi Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda oynadığı 15 maçta yenilmedi. 8 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti.