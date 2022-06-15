Konyaspor ve Başakşehir’in Avrupa’daki rakipleri belli oldu…
Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edecek Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 2022-23 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi yapıldı. Spor Toto Süper Lig’in 3’üncüsü İttifak Holding Konyaspor ve 4’üncüsü Medipol Başakşehir’in rakipleri belli oldu.
Medipol Başakşehir’in Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi İsrail ekibi Maccabi Netanya oldu.
İttifak Holding Konyaspor’un Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi Belarus ekibi BATE Borisov oldu.
Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 21 Temmuz, rövanşları ise 28 Temmuz’da yapılacak.