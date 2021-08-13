Konyaspor’a yeni sponsor

Mahmood Coffee, İttifak Holding Konyaspor’un forma sırt sponsoru oldu.

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Konya'da gerçekleştiren imza töreninde İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen katılırken Mahmood Coffee ‘den ise İzzettin Özel katıldı.

Anlaşmanın 2021- 2022 sezonunu kapsayacağını söyleyen İzzettin Özel her iki taraf için önemli bir iş birliği olduğunu belirterek, “Mahmood Coffee olarak yıllardır Türkiye ve yurtdışında futbol endüstrisine destek veriyoruz. Geçtiğimiz yılda İttifak Holding Konyaspor ile forma sırt sponsorluğu anlaşması yapmıştık. Bu yıl da sözleşmemizi uzatarak karşılıklı iş birliğimizi devam ettirme kararı aldık. Hem markamız hem de Konyaspor olarak faydalı olmasını temenni ediyoruz” dedi.