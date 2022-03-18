Konyaspor’da Fenerbahçe maçı öncesi Abdülkerim Bardakçı şoku

Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı, Fenerbahçe maçı öncesi sakatlandı.

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Spor Toto Süper Lig’de 55 puanla 2. sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor, pazar günü Kadıköy’de Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde hazırlık çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekipte sakatlık şoku yaşandı. Ağrıları bulunan Abdülkerim Bardakçı’nın sağ uyluk kısmında yırtık tespit edildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada ”Sağ uyluk üst iç kısmında ağrıları olan oyuncumuz Abdülkerim Bardakçının yapılan tetkikleri sonucunda Adduktor kas grubunda 2. derece yırtık ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır ifadeleri yer aldı.