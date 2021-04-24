Konyaspor’da kötü gidiş sürdü, Hatay ise 5.’liği kaybetti

Süper Lig’in 37. haftasında Hatayspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Konya BŞB Stadı’nda oynanan mücadele 0-0’lık beraberlikle sona erdi. Bir pozisyonda penaltı bekleyen Konyasporlu Skubic, sarı kart görürdü. İtirazlarını 90 dakika sonrasında sürdüren Konyasporlu futbolcu, hakem Atilla Karaoğlan’dan ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla ceza duruma düştü.

14 Şubat’tan bu yana golsüz maçı olmayan Hatayspor, üst üste 5. deplasman maçından da galibiyet alamadı. Konyaspor ise sahasında 3. kez berabere kalırken, galibiyet hasretini de 5 maça çıkardı.

İlk yarıda Konyaspor kalecisi Sehic, 15 saniye içerisinde Hataysporlu futbolcuların 3 şutunu kurtararak gole izin vermezken, takımının puan almasında büyük pay sahibi oldu.

Bu sonucun ardından Konyaspor 42 puana yükselirken, konuk takım Hatayspor ise Alanyaspor’un kazandığı haftayı 54 puanla 6. sıraya gerileyerek kapattı. Ligin 38. haftasında Hatayspor, Salı günü 20.30’da sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Konyaspor ile Çarşamba günü 20.30’da Galatasaray’a konuk olacak.

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