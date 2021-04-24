Konyaspor’da kötü gidiş sürdü, Hatay ise 5.’liği kaybetti

Süper Lig’in 37. haftasında Hatayspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Konya BŞB Stadı’nda oynanan mücadele 0-0’lık beraberlikle sona erdi. Bir pozisyonda penaltı bekleyen Konyasporlu Skubic, sarı kart görürdü. İtirazlarını 90 dakika sonrasında sürdüren Konyasporlu futbolcu, hakem Atilla Karaoğlan’dan ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla ceza duruma düştü.
14 Şubat’tan bu yana golsüz maçı olmayan Hatayspor, üst üste 5. deplasman maçından da galibiyet alamadı. Konyaspor ise sahasında 3. kez berabere kalırken, galibiyet hasretini de 5 maça çıkardı.
İlk yarıda Konyaspor kalecisi Sehic, 15 saniye içerisinde Hataysporlu futbolcuların 3 şutunu kurtararak gole izin vermezken, takımının puan almasında büyük pay sahibi oldu.
Bu sonucun ardından Konyaspor 42 puana yükselirken, konuk takım Hatayspor ise Alanyaspor’un kazandığı haftayı 54 puanla 6. sıraya gerileyerek kapattı. Ligin 38. haftasında Hatayspor, Salı günü 20.30’da sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Konyaspor ile Çarşamba günü 20.30’da Galatasaray’a konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
- 2. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında, Amir taşıdığı topa ceza sahası önünden yerden sert vurdu ancak kaleci Munir topu kontrol etti.
- 19. dakikada rakip yarı alanının ortasında topla buluşan Amir'in şutu az farkla yandan dışarıya gitti.
- 25. dakikada Konyaspor'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Rahmanovic’in kafa vuruşunu kaleci Munir son anda kornere çeldi.
- 39. dakikada Guilherme'nin sol kanattan yaptığı ortaya Billong’un ters vuruşunda top direğin yanından az farkla kornere çıktı.
- 45. dakikada Popov'un sağ kanattan içeriye çevirdiği topa Akintola vurdu, kaleci Sehic meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topa Boupendza’nın penaltı noktasındaki vuruşunda Sehic yine başarılı oldu. Devamında kale önünde kalan topa Kamara vurdu, kaleci Sehic üçüncü kurtarışını yaparak gole izin vermedi.
- 50. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza sahası içinde çaprazdan Sekidika’nın sert vuruşunda top direğe çarpıp oyun alanına döndü.
- 78. dakikada sol kanattan Guilherme'nin ortasında ceza sahası içinde Cikalleshi kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı.
- 84. dakikada Kravets'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Sekidika’nın bekletmeden vuruşunda top üstten dışarıya gitti.