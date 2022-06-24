Konyaspor’dan Abdülkerim Bardakçı ve Fenerbahçe açıklaması: Kulüpler anlaştı ancak…

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Abdülkerim Bardakçı için kulübü Konyaspor, sarı lacivertliler ile prensip anlaşmasına varmıştı. Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakçı ile yaptığı görüşmede fiyat konusunda pürüz çıktığı iddia edildi.

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Konyaspor’un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı’nın Fenerbahçe’ye transferi konusunda pürüz çıktığı öne sürüldü.

Konyaspor Kulübü yetkilileri, “Kulüpler transfer konusunda prensipte anlaşma sağladı ancak Abdülkerim ile Fenerbahçe arasında pürüz çıktığını biliyoruz. Kararı Abdülkerim verecek. Oyuncumuz bizimle antrenmana çıkmaya devam ediyor” dedi.

Konyaspor’un son antrenmanında basın mensuplarına konuşan Teknik Direktör İlhan Palut, Abdülkerim transferinin gerçekleşmemesi halinde, yeşil-beyazlı takımda konsantre olup, olamayacağıyla ilgili gelen bir soruya, “Ben, o bahsettiğiniz kırılmanın; gidemedim, burada konsantre olamam, yapamam durumunun olacağını düşünmüyorum” yanıtını verdi.

Kulüp olarak 27 yaşındaki savunmacının transfer olması halinde alternatifler konusunda kendilerini hazırladıklarını ifade eden Palut, şu ifadeleri kullandı:

“PANİK, TELAŞ İÇİNDE DEĞİL”

“Görüyorsunuz kendisi antrenmanda zaten. Birebir sohbetlerimde Abdülkerim’in bir panik, telaş içerisinde olmadığını görüyorum. Tabii ki yöneticilerimizin sürdürdüğü bir süreç. Biz de nasıl sonuçlanacağını bekliyoruz. Kendi takımımız adına da bunun alternatiflerini, çözümlerini Abdülkerim’in gidebileceği durumlarda kendimizi buna göre hazırlıyoruz.”

“SÜREKLİ SOHBET HALİNDEYİZ”

“Ama gitmezse ben, o bahsettiğiniz kırılmanın; gidemedim, burada konsantre olamam, yapamam durumunun olacağını düşünmüyorum. Zaten Abdülkerim ile burada sürekli sohbet halindeyiz. İnşallah hem kulübümüz için hem onun için en hayırlısı olur.”