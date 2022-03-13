Konyaspor’dan Kayserispor deplasmanında muhteşem dönüş: 2-3

Süper Lig 29. hafta karşılaşmasında Konyaspor'u ağırlayan Kayserispor, 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 mağlup oldu. Kayserispor, yine üstünlüğü yakaladığı bir maçta daha puan kaybı yaşarken, Konyaspor hem liderle farkın açılmasına, hem de ikincilik koltuğunun tehlikeye girmesine engel oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’in 29. haftasında Konyaspor, Kayserispor deplasmanında müthiş bir geri dönüşe imza attı. Kayserispor karşısında 2-0 geriye düşen Konyaspor, 90 dakika sonunda sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Abdülkadir Parmak’ın golüyle 1-0 öne geçen Kayserispor, 14. dakikada Mario Gavranovic’in golüyle skoru 2-0’a getirdi. Konuk ekip Konyaspor 20. dakikada Sercan Dikme ile skoru 2-1 yapsa da, VAR pozisyonun ofsayt olduğunu tespit etti ve golü iptal etti. Ancak 41. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu Haubert Sitya gole çevirince ilk yarı 2-1 Kayserispor’un üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya baskılı başlayan Konyaspor 52. dakikada Sokol Cikaleshi ile skora dengeyi getirirken, 31 yaşındaki Arnavut golcü 62. dakikada takımını 3-2 öne geçiren kafa golünü attı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Konyaspor sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla ikinci sıradaki Konyaspor puanını 55 yaptı ve lider Trabzonspor ile arasındaki far 15’te kaldı. Kayserispor ise üst üste 3. maçını kaybetti ve 38 puanda kaldı.

KAYSERİSPOR ÖNE GEÇİYOR AMA…

Konyaspor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Kayserispor, ligde ‘puan kaybı yaşadığı son 5 maçın’ hepsinde öne geçti ama 3 puan alamadı. Sarı kırmızılılar, ligdeki son 5 maçında ise, hep ilk golü attı ama sadece 1 kez kazanabildi.