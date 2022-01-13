Konyaspor’dan sitemli Serdar Gürler açıklaması! Başakşehir’e gitti

Konyaspor, 30 yaşındaki kanat oyuncusu Serdar Gürler'in transferi için Başakşehir'e transfer konusunda anlaşmaya varıldığını sitemli bir açıklamayla duyurdu!

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Süper Lig’de bu sezon başarılı performans sergileyen Konyaspor, takımın etkili isimlerinden Serdar Gürler’in Başakşehir’e transfer olduğunu açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüp, Serdar Gürler’in serbest kalma maddesini ısrarla kullanarak takımdan ayrılmak istediğini belirtti.

Ayrıca açıklamada, “Formamızı terletmek isteyen futbolcular ile yoluna devam edecektir. Aslolan, yüzyıllık çınar Konyaspor'dur…” denildi. 30 yaşındaki Serdar Gürler, bu sezon forma giydiği 20 resmi maçta 4 gol atıp 8 de asist yaptı.

BAŞAKŞEHİR’E 3.5 YILLIK İMZA

Konyaspor’un açıklamasının ardından Başakşehir, Serdar Gürler ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 30 yaşındaki futbolcu, İstanbul ekibinde 14 numaralı formayı giyecek. Başakşehir’in açıklaması şöyle;

“Kulübümüz, Serdar Gürler'in transferi için kulübü İttifak Holding Konyaspor ile anlaşmış olup başarılı futbolcuyu 3.5 yıllığına kadrosuna kattı. Takımımızda 14 numaralı formayı giyecek olan kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt yer aldı. Serdar Gürler'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.”

KONYASPOR’UN AÇIKLAMASI

“Futbolcu Serdar Gürler, serbest kalma maddesini kullanarak takımımıza faydalı olamayacağını ve kulübümüzden ayrılmak istediğini yönetimimize defaatle bildirmiştir. Kulübümüz, yapılan istişareler sonrasında her iki taraf için de mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına karar verip, Başakşehir kulübü ile anlaşarak Serdar Gürler’in satışını onaylamıştır.

Manevi olarak zor günlerden geçen kulübümüz, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederken, formamızı terletmek isteyen futbolcular ile yoluna devam edecektir.

Aslolan, yüzyıllık çınar Konyaspor'dur…”