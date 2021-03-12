Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Konyaspor’un 9 yabancısına milli davet

Süper Lig ekibi Konyaspor'un 9 yabancı futbolcusu, ülkelerinin Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacakları maçlarının aday kadrosuna davet edildi.

Güncellenme: 16:17, 12/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Konyaspor’un 9 yabancısına milli davet

2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçları öncesi İttifak Holding Konyaspor’un 9 yabancı futbolcusu ülkelerinin milli takımlarının aday kadrolarına davet edildi.

Dünya Kupası elemelerinde mücadele edecek takımlardan Bosna Hersek’in aday kadrosunda, kariyerlerini Konyaspor’da sürdüren 3 isim yer aldı. Yeşil-beyazlılardan 6 isim ise Slovenya, Uganda, Gürcistan, Arnavutluk, Kosova ve Fildişi Sahili milli takımlarına çağrıldı.

Ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Konyasporlu oyuncular şunlar:

Bosna Hersek: İbrahim Sehic, Amir Hadziahmetovic, Amar Rahmanovic

Slovenya: Nejc Skubic

Uganda: Faruku Miya

Gürcistan: Levan Shengelia

Arnavutluk: Sokol Cikalleshi

Kosova: Zymar Bytqi

Fildişi Sahili: Ismael Diomande