Konyaspor’un 9 yabancısına milli davet

2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçları öncesi İttifak Holding Konyaspor’un 9 yabancı futbolcusu ülkelerinin milli takımlarının aday kadrolarına davet edildi.
Dünya Kupası elemelerinde mücadele edecek takımlardan Bosna Hersek’in aday kadrosunda, kariyerlerini Konyaspor’da sürdüren 3 isim yer aldı. Yeşil-beyazlılardan 6 isim ise Slovenya, Uganda, Gürcistan, Arnavutluk, Kosova ve Fildişi Sahili milli takımlarına çağrıldı.
Bosna Hersek: İbrahim Sehic, Amir Hadziahmetovic, Amar Rahmanovic
Slovenya: Nejc Skubic
Uganda: Faruku Miya
Gürcistan: Levan Shengelia
Arnavutluk: Sokol Cikalleshi
Kosova: Zymar Bytqi
Fildişi Sahili: Ismael Diomande