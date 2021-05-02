Konyaspor’un hasretini Cikalleshi şov yaparak sonlandırdı

Süper Lig’in 39. haftasında Konyaspor ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Konya BŞB Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 5-1 kazanmayı başardı.

Oynadığı son 6 karşılaşmada galibiyet alamayan ve sahasında 3 maçtır berabere kalan Konyaspor’un galibiyet gollerini 24, 61 ve 85. dakikalarda Cikalleshi, 64. dakikada Bytygi ve 90. dakikada Shengelia kaydetti. Karagümrük’ün tek golü ise 30. dakikada Lens’ten geldi.

Sokol Cikalleshi yaptığı hat-trick ile maça damga vururken, 64. dakikada ise asist yaptı.

Bu sonucun ardından ev sahibi takım 45 puanla 11. sıraya yükselirken, konuk takım 51 puanla 9. sırada haftayı tamamladı.

Tüm maçların Cumartesi günü saat 20.30’da oynanacağı ligin 40. haftasında Karagümrük sahasında Gençlerbirliği ile; Konyaspor ise deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.