Konyaspor’un yeni teknik direktörü Aleksandar Stanojevic

Konyaspor, Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Konyaspor’da İlhan Palut’tan boşalan teknik direktörlük görevine Aleksandar Stanojevic getirildi. Yeşil-beyazlı ekip, Stanojevic ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Konuyla ilgili Konyaspor’dan yapılan açıklamada, “Konyasporumuz, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleşen imza törenine, yöneticilerimiz İbrahim Şahin ve İsmail Yazıcı katıldı. Kariyerinde daha önce DL Aerbin, BJ Guoan, Maccabi Haifa, BJ Enterprises, PAOK, Al-Qadsiah FC ve BJ Renhe takımlarında görev yapan Stanojevic son olarak Partizanda çalıştı. Sırp teknik adam 2009-10 ve 2010-11 yıllarında Partizan ile Sırbistan Lig şampiyonluğu yaşarken yine 2010-11 sezonunda Sırbistan Lig Kupası’nı da kazanma başarısı göstermişti. Teknik direktörümüz Aleksandar Stanojevic’in yardımcılıklarını Branko Vukasinovic, Branimir Micovic, Nemanja Jovsic ve Radenko Pantovic yapacak” ifadeleri kullanıldı.

İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Konyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic, yeşil-beyazlı kulüpte çalışmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Stanojevic, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalışmada ilk kez yeni takımının başında yer alırken, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, Konyaspor’da başarılı olmak istediğini dile getirdi.

Gayretli ve sıkı çalışan bir kişiliğe sahip olduğunu anlatan Stanojevic, “Benim için yeni bir sayfa. Bana yeni şanslar ve fırsatlar getirecek, buna inanıyorum. Burada olduğum için mutluyum. Önceki kulübümde de baskı altında bulundum. Taraftarlarla iç içe olduğumuz zamanlar yaşadık. Taraftarların beklentisi ve heyecanı bize ayrıca bir umut, gayret katıyor. Taraftarların hissiyatı ve reaksiyonu konusunda çok memnunum.” diye konuştu.

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