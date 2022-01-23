Konyaspor’un zirve inadı, Altay’ı yıktı: 0-1

Süper Lig'de haftalardır galibiyet alamayan Altay, zirve yarışı veren Konyaspor karşısında da direnemedi. Maçın ikinci yarısında penaltıdan gelen gol, İzmir'deki maçta galibi belirledi.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig 23. haftasında Konyaspor ve Altay karşı karşıya geldi. İzmir’deki maçı 1-0’lık skorla kaybeden Altay, üst üste 8. yenilgisini alırken galibiyet hasreti de 16 maça çıktı. Şampiyonluk mücadelesinde yer alan Konyaspor ise, haftayı kayıpsız atlatarak Trabzonspor’un puan kaybetmesini beklemeye geçti.

Karşılaşmanın 68. dakikasında penaltı kazanan konuk ekip Konyaspor Ahmed Hassan’ın golüyle mücadeleyi 1-0 kazandı. Öte yandan penaltıya sebebiyet veren Cesar Pinares’in kırmızı kart görmesiyle Altay maçı 10 kişi tamamladı. Bu sonuçla bir maçı eksik olan Konyaspor puanını 45 yaparken Altay 18 puanda kaldı. Konyaspor bir sonraki maçta Giresunspor’u konuk edecek. Altay ise, İzmir derbisinde Göztepe ile karşılaşacak.

YÖNETİM İSTİFA TEZAHÜRATLARI

Altay taraftarları, takımın haftalardır kazanamaması nedeniyle yönetimi istifaya davet etti. Geçtiğimiz hafta Mustafa Denizli ile yollarını ayıran İzmir ekibi, teknik direktörlük koltuğuna Mert Nobre’yi getirdi. Kısa sürede iki maça çıkan Nobre, hem Fenerbahçe hem de Konyaspor maçlarında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.