Konyaspor’un zirve inadı! Hatayspor’u deplasmanda devirdi…

Süper Lig'de lider Trabzonspor'u takip eden ve müthiş bir form yakalayan Konyaspor deplasmanda Hatayspor'u 3-1 mağlup ederek puanını 36'ya çıkardı.

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Süper Lig’in 18. haftasında zirve yarışı veren iki takımın mücadelesinde Hatayspor ve Konyaspor karşı karşıya geldi. 2 kırmızı kart 4 golün çıktığı maçta kazanan konuk ekip Konyaspor oldu. Lider Trabzonspor’u takip eden ikinci sıradaki Konyaspor son 5 hafta 4 galibiyet 1 beraberlikle 13 puan toplayarak müthiş bir kaybetmezlik serisi yakaladı.

Süper Lig’de oynadığı son 7 maçın 5’ini kaybeden Hatayspor, 29 puanda kaldı. Konyaspor ise Hatayspor’u 4 maç sonra mağlup etti ve puanını 36’ya yükseltti.

Yeni Hatay Stadyumu’ndaki mücadelede Konyaspor 3. dakikada savunmada yaptığı büyük hata sonrası El Kaabi’nin golüyle 1-0 geriye düştü.

29. dakikada Serdar Gürler’in asistine müthiş bir voleyle karşılık veren Paul-Jose M’Poku durumu 1-1’e getirdi.

31’de gelişen hızlı hücumda Serdar Gürler’i çekip indiren Sam Adekugbe ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyundan atıldı ve Hatayspor 10 kişi kaldı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Konyaspor eksik kalan rakibi Hatayspor karşısında 54’te Paul-Jose M’Poku’nun ikinci golüyle öne geçti.

90+2’DE ÜÇÜNCÜ GOL GELDİ

81’de beraberlik için yüklenen Hatayspor’un atağını sert bir faulle kesen Ahmet Çalık direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Son 10 dakikaya iki takım da 10 kişiyle devam ederken Hatayspor 1 puanı kurtarmak için müthiş fırsatlar yakaladı.

Ceza sahası içinde bulduğu fırsatları kaçıran Hatayspor’un fişini 90+2’deki hızlı hücumda Ahmed Hasan Mahcub bitirdi. Savunmadan kontra atakla çıkan Konyaspor 2’ye 2 kalının pozisyonda Hasan Mahcup ile durumu 3-1 yapıp 3 puanın sahibi oldu.

Hatayspor, gelecek hafta Giresunspor’a konuk olacak. Konyaspor ise sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak.