Kopenhag kalecisi Kamil Grabara Galatasaray’a sataştı, eşi ölüm tehditleri aldığını yazdı

Kopenhag kalecisi Kamil Grabara Galatasaray maçının ardından tahrik edici bir mesaj paylaştı. Sosyal medyada başlayan atışmanın ardından Grabara'nın eşi ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Kopenhag kalecisi Kamil Grabara’dan Galatasaray ile oynanan maçın ardından flaş bir paylaşım geldi. Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun açılış haftasında RAMS Park’ta oynanan ve 2-2 biten mücadelenin ardından Polonyalı eldiven, “O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik ama hayat bu! Devam edeceğiz” şeklinde bir paylaşım yaptı.

UEFA’YA ŞİKAYET

Galatasaraylı taraftarlar, daha önce de sosyal medya üzerinden atıştığı Grabara’ya bu paylaşım nedeniyle büyük tepki gösterdi. Bazı Galatasaraylı taraftarlar Kamil Grabara’yı tahrik edici ve hareket içerikli paylaşımı nedeniyle UEFA’ya şikayet ettiler.

EŞİ O MESAJLARI PAYLAŞTI

Gece geç saatlerde yaşanan bu atışmanın ardından bir paylaşım da Grabara’nın eşi Dominika Robak’tan geldi. Tehdit mesajlarını paylaşan Robak, Kopenhag kalecisi Kamil Grabara’nın eşi Roba Leek: “Dün gece 300'den fazla ölüm tehdidi aldım. Bu normal değil. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

MAÇ OYNANIRKEN DE GERİLİM OLDU

Grabara, Galatasaray maçından önce taraftarlar için gelen bir soruya, “Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum” şeklinde cevap vermişti. Galatasaraylı taraftarlar, bu açıklamanın ardından 24 yaşındaki kaleciye maç içinde ve sırasında ıslıklarla büyük tepki gösterdi.

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