Koray Altınay yeniden Rizespor’da
Rizespor, Koray Altınay'ı tekrardan 2 yıllığına renklerine bağladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’da 30 yaşındaki sağ bek bölgesinde top koşturan Koray Altınay ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.
Sivasspor, Rizespor ile anlaşan Koray Altınay'a teşekkür etti.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Koray Altınay, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile anlaşmıştır. Koray’a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.