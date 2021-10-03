Koray Günter ve Mert Çetin’in forma giydiği Verona farklı kazandı

Koray Günter ve Mert Çetin'in takımı Verona, sahasında oynadığı maçta Spezia'yı farklı mağlup etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İtalya Serie A’nın 7’nci hafta mücadelesinde Koray Günter ve Mert Çetin’i forma giydiği Hellas Verona, evinde ağırladığı Spezia’yı 4-0 mağlup etti.

Koray Günter’in ilk 11 başladığı ve 45 dakika sahada kaldığı maçta milli stoper Mert Çetin ise 46’ncı dakikada Faroni’nin yerine oyuna dahil oldu. Verona’ya galibiyeti getiren golleri 4’üncü dakikada Simeone, 16’ncı dakikada Faroni, 42’nci dakikada Caprari ve 71’inci dakikada Bessa kaydederken, 81’inci dakikada Bastoni, Sprezia’da kırmızı kart görerek takımın 10 kişi bıraktı.

Teknik direktörlüğünü İgor Tudor’un yaptığı Verona, 4 maçta 2 galibiyet, 2 de beraberlik elde etti.