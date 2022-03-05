Kore basını duyurdu: ‘Fenerbahçe Jin-ho Jo ile anlaştı’

Kore basını, Fenerbahçe'nin Güney Koreli futbolcu Jin-ho Jo ile resmen anlaştığını iddia etti.

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Bu sezon ligde, kupada ve Avrupa’daki hedeflerinden uzak kalan Fenerbahçe, gelecek sezonun planlaması için şimdiden kolları sıvadı.

Kore basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Güney Kore takımlarından Jeonbuk Hyundai U18’de forma giyen Jin-ho Jo’yu kadrosuna katma konusunda Asya ekibiyle el sıkıştı. Genç yetenek olarak görülen 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe’ye bonservisiyle transfer olduğu iddia edildi.

Almanya, Danimarka ve Portekiz’den de teklifler alan Koreli futbolcunun Fenerbahçe’yi seçtiği öğrenildi. Güney Kore U18 Ligi’nde 7 maçta forma giyen Jin-ho Jo 1 gol attı.