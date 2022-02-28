Kötü haberi İsmail Kartal verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada Ferdi Kadıoğlu'nun son durumu hakkında bilgi verdi. İsmail Kartal, Arda Güler ve İrfan Can Kahveci ile ilgili de konuştu.

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, buraya 3 puan almak için geldiklerini ifade ederek, “Her iki takımda da galibiyet lazımdı. Kasımpaşa takımının sıralamadaki yeri insanları aldatmasın. Oyun olarak yukarıları hak ediyor. 10 lig maçında bir Trabzon, bir bize mağlup oldular. Aldığımız galibiyet anlam kazandı. Kasımpaşa'ya bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe’nin Slavia Prag ile oynadığı maçta sakatlanan Ferdi Kadıoğlu’nun son durumu hakkında bilgi veren İsmail Kartal “Bugün Ferdi 2 ay yok, Slavia maçında sakatlandı” dedi.

“ÜÇ HAFTA ÖNCE ARDA’YI KİMSE TANIMIYORDU”

Arda Güler için daha önce ‘Korumamız lazım’ şeklindeki konuşması ile ilgili açıklamalarda bulunan Kartal, şu ifadeleri kullandı:

“Üç hafta önce Türkiye'de Arda'yı kimse tanımıyordu. Şimdi bütün Türkiye Arda'yı konuşuyor, bundan çok memnunum ve demek ki doğru iş yapıyorum. Çağtay ve Arda'ları çıkartıp oynatıyorum. Son zamanlarda Fenerbahçe tarihinde bunları oynatan tek teknik adam benim galiba Fenerbahçe'de… Türkiye'deki futbol adamlarımızın, federasyonun isteği genç oyuncuların oynaması değil mi? Onları oynatacağız diye kaybetmeyelim. Biz Arda gibi oyuncuları doğru zamanda doğru şekilde oynatıp baskıdan kurtarmak ve bir şeyleri başarsın diye oynatıyoruz. Hatalarda yapacak, bunlar genç ve hata yapa yapa olacaklar. Ancak çok sert bir takım, bir kaç sefer aynı sertliği gösterselerdi ve bir iki kere hata yapsa özgüveni kaybetse, sahada sindirselerdi biz bugün çok daha fazla onun özgüveni kazanmasını yapacak şeyler daha zor olurdu. Bugün ilk 11 başladı, yarın oynayacak diye garanti yok. Burası Fenerbahçe. Onları doğru maçlarda oynata oynata Fenerbahçe'nin ve Türk futbolun en iyi oyuncularından biri olacak. Herkesin sabırlı olması lazım… Bu oyuncu ve diğer oyuncularımız gibi hepsine sahip çıkıp destek olmamamız lazım… 17 yaşına girdi bu çocuk. Üç hafta önce Arda diye bir şey yoktu Türkiye'de, biz oynattık. Fenerbahçe kazandı, Türk futbolu kazandı. Geç bulduk çabuk kaybetmeyelim.“

“İRFAN CAN’I BİLEREK OYUNDA TUTTUM”

İrfan Can Kahveci'nin performansıyla ilgili soruya cevap veren İsmail Kartal, “İrfan Can'ı bilerek tuttum, maç eksiğini temposunu kazansın diye. Bizim takımımızın ona ihtiyacı var. Biraz fazla tuttuk ki maç ritmini yakalayabilsin diye ve onu bilerek yaptım“ diye konuştu.

“VALENCIA’YI ERKEN ALABİLİRDİM”

Oyuncu değişikliklerine değinen İsmail Kartal, “Rakip çok üzerimize geliyordu, Pelkas, Serdar ve Mert Hakan değişiklikleriyle oyunu dengeledik. Dönen her top rakibe tehlike oluyordu. Boş oyuncuyu doğru zamanda buluştursaydık goller bulabilirdik. Onlar geliyordu ama duvara çarpmış gibiydi. Valencia'yı daha erken alabilirdik, sabrettim. Sonra onu maçı kazanmak için oyuna attık“ değerlendirmesini yaptı.

“TRABZONSPOR MÜSABAKALARI SES GETİREN MAÇLARDIR”

Trabzonspor ile oynanacak olan maça değinen İsmail Kartal, “Fenerbahçe, Trabzonspor maçları hem İstanbul'da hem Trabzon'da her zaman ses getiren maçlardır. Biz kendi evimizde kazanmak için sahaya çıkacağız. Ligdeki sıralamadaki üst sıralarda kendimize iyi yer bulabilmek için Trabzonspor maçını kazanmamız lazım. Burada kendi evimizde oynarken de taraftarlarımızdan isteğim böyle bir maçta gelip bizi sonuna kadar desteklemeleri. Onları yanımızda görmek istiyorum. Bize ve takıma inanmalarını istiyorum. Onlar bize destek verirse, onların enerjisiyle daha çok şey başaracağız. Onlar varsa biz varız. Bizim onlara her zaman ihtiyacımız var. Takım olarak belki onların isteklerine bu sezon belki çokta mutlu edebilecek durumda değiliz. Farkındayız ama biz onları mutlu edip kendimizi affettirmek istiyoruz. Burası Fenerbahçe. Fenerbahçe de bütün oyuncularımız değerlidir ve ondan dolayı kulüptedir. Maç maç bakıyoruz. Burada formayı giyip sahaya çıkan her oyuncu hakkını vermesi lazım. Kim veriyorsa, vermek istiyorsa o oyuncuları bir araya getiriyoruz. Bu maç Sosa yoktu, dinlendirdik. Onun yerine oynayan oyuncular iyi mücadele etti. Trabzonspor maçını izleyip, düşünüp ona göre analiz yapacağız“ şeklinde konuştu.