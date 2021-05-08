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Kral Sergen Yalçın, prens Larin

Beşiktaş Teknik Direktörü, takımını tüm hücum parametrelerinde zirveye taşıdı. Beşiktaş'ın Kanadalı forveti ise 4 golle haftanın tartışmasız yıldızı oldu

Tarkan BATGÜN
Güncellenme: 10:30, 08/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Kral Sergen Yalçın, prens Larin

Süper Lig 39. hafta analizi:

Haftanın Teknik Direktörü – Sergen Yalçın (Beşiktaş)

Başarılı teknik adamın yönetimindeki Beşiktaş, Hatay karşısında 12 isabetli şutla 5.54 olan ortalamasını neredeyse 3'üçe katladı. Kartal, 39 defa kaleye ulaşan atakla birinci olurken 35 driplingden 19'unda başarı sağladı.

Haftanın Futbolcusu – Cyle Larin (Beşiktaş)

Dört gol atan Larin, 6 şutun 5'inde isabet sağlayarak %83 hedef oranı, katıldığı 11 atak aksiyonundan 7'sini başarılı tamamlayarak birinci, ayrıca rakip sahada kazandığı 3 topla da ikinci sırayı aldı. Oyuncunun, beklenen gol oranı da 0.81'den 1.79' a çıktı.

 

Beşiktaş Cyle Larin Hatay Sergen Yalçın Süper Lig