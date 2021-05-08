Kral Sergen Yalçın, prens Larin

Süper Lig 39. hafta analizi:
Başarılı teknik adamın yönetimindeki Beşiktaş, Hatay karşısında 12 isabetli şutla 5.54 olan ortalamasını neredeyse 3'üçe katladı. Kartal, 39 defa kaleye ulaşan atakla birinci olurken 35 driplingden 19'unda başarı sağladı.
Dört gol atan Larin, 6 şutun 5'inde isabet sağlayarak %83 hedef oranı, katıldığı 11 atak aksiyonundan 7'sini başarılı tamamlayarak birinci, ayrıca rakip sahada kazandığı 3 topla da ikinci sırayı aldı. Oyuncunun, beklenen gol oranı da 0.81'den 1.79' a çıktı.