Krallık Fatih Terim’de, istikrar Rıza Çalımbay’da

Comparisonator platformu karşılaştırma verilerine göre Galatasaray, attıkları 20 şut ile 37. haftanın birincisi oldu. %57 oranında sonuca ulaşan başarılı atak aksiyonu ile de birinci, 29 başarılı dripling ile de uzak ara yaptı. Aslan, 0.26 kalesine gelmesi beklenen şut oranı ile de neredeyse defansta hiç açık vermeyen bir görüntü sergiledi. Rachid Ghezzal, jeneriklik golünün harici ortanın sağında oynayan oyuncular arasındaki hemen hemen tüm ofansif aksiyonlarda birincilik aldı. Cezayirli yıldız, sadece ofansif oyunda kalmayıp 8 top kazanımı ile defansif oyunda da birinci olarak kendi defansif rolünü bu parametrede ikiye katladı.

Haftanın takımı: Galatasaray

Haftanın teknik direktörü: Fatih Terim

Haftanın futbolcusu: Rachid Ghezzal

Verilerimize göre Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'u, 38. haftada 88 top kazanımı ile defansif ve baskılı oyunda öne çıktı. Kendi sahasında tehlike yaratacak top kayıplarını minimuma indiren en iyi takım oldu. 42 başarılı uzun topla hızlı oyunu kanatlara yaymayı başararak ve bunları 32 orta tamamlayarak ile zirvedeki yerini bu parametrelerde de perçinledi. Kayserisporlu Daniel Avramovski, attığı 2 gol ve %75 oranında kaleye ulaşan şut oranı ile birinci olurken, 2 hedefe ulaşan anahtar pasla da zirveye çıktı. Yaptığı 2 şut asisti ile yaratıcılığını konuşturdu. Defansif oyunda kendi sahasında hiç top kaybetmeyerek takımının hızlı oyununa katkıda bulundu.

Haftanın takımı: Sivasspor

Haftanın teknik direktörü: Rıza Çalımbay

Haftanın futbolcusu: Daniel Awramovski