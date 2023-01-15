Kritik maçta İstanbulspor, Ümraniyespor’u deplasmanda yendi: 2-0

Ligin son iki sırasında yer alan takımların kritik mücadelesinde gülen Ümraniyespor'u 2-0 yenen İstanbulspor sahadan 3 puanla ayrıldı.

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Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Ümraniyespor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Ümraniye Şehir Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-0 kazandı. İstanbulspor’a kritik zaferi getiren golleri 30. dakikada Ethemi ve 45+4. dakikada Melih attı.

Ümraniyespor 12. dakikada Mrsic’in kullandığı penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonuçla Ümraniyespor 14 puanla 19. sıraya gerilerken, 3 maç sonra kazanan İstanbulspor 15 puanla 18. sıraya çıktı.

Ligin 20. haftasında İstanbulspor 22 Ocak Pazar günü Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Ümraniyespor ise 23 Ocak Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada HangiKredi Ümraniyespor penaltı kazandı. Köşe vuruşu sonrasında ceza sahası içinde Topalli’nin hareketini maçın hakemi faul olarak değerlendirdi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Mrsic’in vuruşunda, kaleci Jensen gole izin vermedi.

19. dakikada Umut Nayir ile Emir Kaan Gültekin arasındaki pozisyonun ardından maçın hakemi Ali Palabıyık, Ümraniyespor lehine bir kez daha penaltı noktasını işaret etti ancak VAR incelemesi sonrası penaltı kararı iptal edildi.

30. dakikada İstanbulspor, 1-0 öne geçti. Hızlı başlayan atakta Topalli, sol çaprazdan savunmanın arkasına pasını attı, Ethemi dar açısına rağmen sol çaprazdan şutunu çekti ve topu filelerle buluşturdu.

45+4. dakikada İstanbulspor farkı 2’ye çıkardı. Ümraniyespor’un kullandığı köşe vuruşu sonrasında kaleci Jensen’in yumruklayarak uzaklaştırdığı topu kaparak kendi yarı alanından hücuma çıkan Ethemi, meşin yuvarlağı rakip kaleye kadar taşıyarak kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu Melih Kabasakal’a bıraktı. Melih de müsait pozisyonda topu kaleye gönderdi: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısını İstanbulspor, 2-0 önde bitirdi.

73. dakikada Geraldo’nun ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şutta top üstten dışarı gitti.

81. dakikada Kartal Kayra Yılmaz’ın soldan ortaladığı topa arka direkte Bettaieb kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Jensen’de kaldı.

84. dakikada HangiKredi Ümraniyespor gole yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan topla sağ çaprazda buluşan Gheorghe’nin dar açıdan vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

87. dakikada İstanbulspor direğe takıldı. Ba’nın pasıyla soldan ceza sahasına giren Eze, Glumac’tan sıyrılarak çizgiye indi. Eze’nin çaprazdan kalecinin üstünden aşırttığı top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

90. dakikada Ethemi soldan ceza sahasına girerek yerden pasını gönderdi. Rroca arka direkte boş pozisyonda olmasına rağmen topu altıpas üzerinden auta gönderdi.