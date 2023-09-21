Küçük Samsunspor taraftarının büyük mutluluğu

Her gün el salladığı Samsunspor otobüsü yanında duran minik taraftar büyük bir sevinç yaşadı.

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Samsun’da her gün oyun oynadığı parkın önünden geçen Yılport Samsunspor otobüsüne el sallayan 8 yaşındaki Çınar Özkan, takım otobüsü yanında durunca mutlu oldu.

Samsunspor’un maçlarını küçük yaşlardan bu yana babası Hasan Özkan ile takip eden Çınar Özkan, her gün oyun oynadığı parkın önünden geçen Samsunspor’un 19 yaş altı takımı otobüsünü el sallayarak durdurmaya çalıştı.

Bu Şehrin Çocukları Samsunsporludur Seni seviyoruz Çınar #Samsunspor pic.twitter.com/bxgGTCUSZv — Yılport Samsunspor (@Samsunspor) September 21, 2023

Sürekli el salladığını gören altyapı antrenörleri ve futbolcular, otobüsü Küçük Çınar’ın oyun oynadığı parkın yanında durdurdu. Çınar ile fotoğraf çektiren genç oyuncular, ona futbol topu hediye etti.

Küçük Çınar’ın sevincinin sosyal medyada ilgi görmesi üzerine Yılport Samsunspor Kulübü, çocuğu tesislere davet etti. Burada hayranı olduğu Jakub Szumski ile görüşen ve ondan forma alan Çınar, diğer futbolcularla da hatıra fotoğrafı çektirdi. (AA)