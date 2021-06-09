Kulüpler Birliği istedi, TFF onayladı: Transfer dönemi ve harcama limiti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği ile yapılan toplantının ardından yönetim kurulunu toplayarak talepleri değerlendirdi. Süper Lig ekiplerinin talepleri doğrultusunda transfer dönemlerinin süreleri birer hafta uzatıldı. Böylelikle Avrupa futbolunda transfer dönemi sona erdikten sonra Süper Lig takımları için ekstra 1 hafta transfer fırsatı olacak.

Ayrıca pandemi nedeniyle düşen gelirlerin ardından kulüpleri talepleri doğrultusunda gelecek sezon için harcama limitlerinde en fazla %25 sapma oranına izin verilecek.

TFF’nin yönetim kurulu toplantısında aldığı kararların ardından yapılan açıklama şöyle;

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından bugün bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı ile transfer dönemlerine ilişkin aşağıdaki değişikliklerin yapılması kararlaştırılmıştır:

1. Covid-19 Pandemisi etkisi göz önüne alınarak; gişe ve ürün satış gelirleri gibi gelirlerde, 2018-2019 sezonu verileri enflasyon ile uyarlanarak bugüne getirilecektir.

2. Covid-19 Pandemisinin finans piyasalarına olan olumsuz etkisi sebebi ile; Takım Harcamalarına dahil olan yabancı para cinsinden yükümlülüklerin 2021-2022 sezonu güncel kurları yerine 2020-2021 sezonu (01.06.2020-31.05.2021) ortalama kurları (TCMB döviz alış) hesaba alınacaktır.

3. Takım Harcama Limitlerinin arttırılmasında tüm kulüpler için 1/3 oranının kullanılması yerine; kulüplerimizin konsolide net borç ve alacaklarının net gelirlerine oranlaması ile hesaplanan 1/3, 2/3 ve %100 oranları kullanılacaktır.

4. Covid-19 Pandemisi ve Süper Lig takım sayısının artışının olumsuz etkileri sebebi ile tüm kulüplerimiz için 2021-22 sezonunda kabul edilebilir sapma oranı %25 olarak kabul edilmiştir.

5. 2021-2022 Futbol Sezonu Birinci ve İkinci Transfer Dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihlerinin birer hafta uzatılması kararlaştırılmıştır”