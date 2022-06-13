Kulüpler Birliği toplantısında gerilim! Ali Koç toplantıyı terk etti

Ana gündem maddesi TFF başkanlık seçimleri ve yayıncı kuruluş olan Kulüpler Birliği toplantısında gerginlik yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz toplantıyı terk etti.

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Kulüpler Birliği toplantısı, vakfın Maslak’taki ofisinde başladı. Gündemde ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçimleri, yayıncı kuruluş gibi birçok konu yer alıyor.

Toplantıya Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi ve diğer Süper Lig kulüplerinin başkanları katıldı.

ALİ KOÇ TOPLANTIYI TERK ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF başkan adayı Mehmet Büyükekşi’nin Kulüpler Birliği toplantısına katılmasından bir süre sonra vakfın ofisinden ayrıldı.

Toplantı öncesi Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarının soruları üzerine bu toplantıda tüm ayrıntıları görüşeceklerini söyledi. Seçilecek TFF kurullarının konuşulduğu toplantıdan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ise erken ayrıldı.

Öte yandan Galatasaray Kulübü’nde ikinci kez başkan seçilen Dursun Özbek de toplantıya katılan isimler arasındaydı.