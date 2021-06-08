Kulüpler Birliği Vakfı’nda 4 maddeli dev çıkarma

Türk futbolunun zirvesi dün İstanbul'da buluştu. Kulüpler Birliği Vakfı ile TFF, yeni sezon öncesi kritik konuların ele alındığı görüşmeyi gerçekleştirdi. Ahmet Nur Çebi başkanlığında toplanan KBV'de Galatasaray Başkan Mustafa Cengiz ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da hazır bulundu. Kulüplerin TFF'den ilk talebi 14 yabancı futbolcu kuralına bu sezon da devam edilmesi oldu. Anadolu kulüplerinin küme düşmenin kaldırılması talebi gündem maddesi içinde yer aldı. Çebi'nin bundan önce birçok kez dile getirdiği kulüp harcama limitleri de konuşuldu. Kulüpler, harcama limitlerinin artışını talep etti. Yayıncı kuruluşun son yıllardaki gelir payında küçülmeye gitmesi de masadaydı. Tüm kulüpler yayın gelirinin artışını istedi.