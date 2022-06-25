Kulüpler Birliği’nden Büyükekşi’ye ziyaret

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ve Süper Lig kulüp başkanları, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi Riva'da ziyaret etti.

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TFF’nin Riva’daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarete, TFF Başkan Vekilleri İbrahim Burkay, Murat Aksu, Yusuf Günay, Nüket Küçükel Ezberci, Yalçın Orhan ve Alkın Kalkavan, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Müslüm Özmen ve Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri İdil Karademirlidağ Suher, Talat Papatya, Volkan Can, Murat Şahin ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş katıldı. Ziyarette Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Vakfın Genel Sekreteri Çağrı İlk ile Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Terzi de bulundu. Toplantıda gündemdeki konularla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunun gelişimi için birlikte hareket ederek çözümler bulacaklarını belirterek, kulüp başkanlarına teşekkür etti. Ziyaret esnasında Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Büyükekşi’ye bir plaket takdim ederek yeni görevinde başarılar diledi.