Kulüpler Birliği’nden hakem kararlarıyla ilgili flaş açıklama!

Kulüpler Birliği, TFF Merkez Hakem Kurulu'nun 13 hakem hakkında aldığı kararla ilgili bilgileri olmadığını açıkladı.

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Kulüpler Birliği Vakfı’dan Türkiye Futbol Federasyonu’nun hakem kararıyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 8 Mart 2022 Salı günü kamuoyu ile paylaşılan “Süper Lig ve 1. Lig Hakem ve Gözlemci Klasmanları” başlıklı hakem kadrolarına dair alınmış olan kararlarda bazı yayın organlarında iddia edildiğinin aksine Kulüpler Birliği Vakfı’nın hiçbir şekilde bilgisi ve dahlinin olmadığını kamuoyunun bilgisine arz ederiz.” ifadeleri kullanıldı.