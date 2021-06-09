Kulüpler Birliği’nden ıslak imzalı bildiri

Kulüpler Birliği Vakfı (KBV), TFF’nin geçtiğimiz günlerde açıkladığı yabancı kuralının yeni sezonda uygulanmaması için harekete geçti. 7 Haziran Pazartesi günü TFF Başkanı Nihat Özdemir’in de katıldığı bir toplantı yapan vakıf, bugün de resmi sosyal medya hesabından kural hakkında ıslak imzalı şu bildiri yayımladı:

“Aşağıda imzası bulunan kulüplerimiz olarak yabancı sayısının 2021-2022 sezonunda sözleşme imzalama sınırlaması olmaksızın, esame listesinde 14 yabanı yer alabilecek şekilde devam etmesi,

Bu hususta Kulüpler Birliği ile birlikte bir plan dahilinde kademeli düşüşün sağlanması, altyapıya yönelik projeler sunulması amacıyla komisyon kurularak Kulüpler Birliği ile birlikte bir planlama dahilinde oyuncu kriterleri, altyapı tesis yatırımları, rezerv takım gibi yapılacak somut çalışmalar neticesinde uzun vadeli kararlar verilmesi talebimizi bilgilerinize arz/rica ederiz.”

“Süper Lig, iki sezon daha 20 takımla devam etsin”

Kulüpler Birliği Vakfı, en az iki sezon daha Süper Lig’in 20 takımla devam etmesi yönündeki talebini de Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) iletti.

Konu hakkında yayınlanan bildiride şu ifadeler yer aldı:

“Aşağıda imzası bulunan Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri olarak 2021-2022 sezonunda Süper Lig’den TFF 1. Lig’e 3 takımın düşmesini Süper Lig’in en az iki sezon daha 20 takım ile devam etmesini, sonraki sezonlar için de Süper Lig’de yer alacak takım sayısının, kısa süre içinde yapılacak yayın ihalesini kazanan yayıncı, Kulüpler Birliği ve TFF’nin ortak karar vermesi talebimizi bilgilerinize arz/rica ederiz.”