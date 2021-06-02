Kulüpler Birliği’nden TFF’ye yabancı kuralı ve küme düşme tepkisi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yabancı sayısı ve liglerdeki takım sayısına ilişkin aldığı kararın ardından Kulüpler Birliği’nden tepki dolu bir açıklama yapıldı.

TFF, yeni sezonda kadrodaki yabancı sayısının 14, saha içindeki yabancı sayısının ise 8’le sınırlandırıldığını duyurdu. Öte yandan geçen sezon küme düşmenin kaldırılmasıyla artan takım sayısının kademeli olarak eskisi gibi 18’e çekileceği belirtildi.

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Alınan bu kararların ardından Kulüpler Birliği bir açıklama yayınlarken, “Kulüpler Birliği Vakfı’nın görüşleri yönünde hareket edileceği tarafımıza bildirilmesine rağmen taleplerimizden tamamen farklı yönde kararların çıkmasını şaşkınlıkla karşılamaktayız” denildi.

TFF’ye duyulan güvenin zedelendiğini belirten Kulüpler Birliği, bu iki kararın kulüpler tarafından kabul edilmediğini belirtti. Yaşananlar sonrasında acilen toplanma kararı alan Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu’nun, Salı günü bir araya geleceği ifade edildi.

İşte Kulüpler Birliği’nden yapılan açıklama: