Küme düşen Altay, Giresunspor’a pes etmedi: 1-1
Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Altay, 36. hafta karşılaşmasında Giresunspor'u ağırladı.
Süper Lig 36. hafta mücadelesinde Altay ve Giresunspor, karşılıklı gollerin atıldığı maçta sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.
Gaziantep FK’nın ligde kalması kesinleşince, Giresunspor maçından 1 gün önce küme düşmesi netlik kazanan Altay, 28. dakikada Umut Nayir’in golüyle soyunma odasına 1-0 geride girdi.
Maçın 60. dakikasında Leandro Kappel ile durumu 1-1’e getiren Altay, Poko ve Kappel ile girdiği net fırsatları gole çeviremeyince karşılaşma beraberlikle sona erdi.
Bu sonuçla Altay 34 puana, Giresunspor ise 44 puana ulaştı.