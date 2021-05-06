Küme düşen Denizlispor’da ayrılık… Eşyalarını topladı, takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Yükselmek için 10 yıl beklediği Süper Lig’de ikinci sezonunda düşen ilk takım olan Denizlispor'da Başkan Ali Çetin ve kurmayları devam etmeme kararı aldı. Dün akşam acil toplanan Denizlispor yönetimi kongre yapma kararı aldı. Başkan Ali Çetin ve kurmayları kulübü ay sonuna kadar olağanüstü kongreye götürüp görevi devretmeye karar verdi. Denizlispor, seçimli olağan genel kurul toplantısının 31 Mayıs’ta yapılacağını açıkladı.

Diğer yandan Denizlispor'da alacakları ödenmediği için kulübe ihtar çeken Şilili oyuncu Angelo Sagal'ın takımdan ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi. Tesislerdeki eşyalarını toplayan oyuncunun takım arkadaşları ile vedalaştığı belirtiliyor. Futbolcunun sözleşmesini tek taraflı fesih hakkını dün elde ettiği kaydedildi. Diğer yandan yine alacakları ödenmediği için ihtar çeken ve iki hafta önce fesih hakkı elde eden Murawski ise takımla çalışmalarını sürdürüyor.

Ligde kalan üç maçına genç oyuncularla çıkacağı sıklıkla sosyal medyada gündeme gelen Denizlispor'da Profesyonel Şubeden Sorumlu Asbaşkan Ali Fırat SÖZCÜ'ye açıklamada bulundu. Fırat kalan üç maça iddia edildiği gibi tamamen gençlerle çıkma durumlarının olmadığını belirterek; “Altyapı takımı ile sahaya çıkacağımız söyleniyor bu doğru değil. Elbette sakat ve cezalı oyuncularımız yerine genç oyuncularımıza görev verilebilir. Bu tamamen hocamızın tasarrufundadır” diye konuştu.