Kümede kalma savaşında müthiş maç! Kayserispor ve Gençlerbirliği puanları bölüştü

Süper Lig’in 36’ıncı haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Kayserispor ile Gençlerbirliği 2-2 berabere kaldı. Kayserispor, 39. dakikada Pedro Henrique’nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya Gençlerbirliği fırtına gibi başladı. 46’da Robert Piris’in golüyle beraberliği yakalayan Başkent ekibi 50’de Bogdan Stancu ile 2-1 öne geçti.

Geçen hafta Sivasspor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 kaybeden Gençlerbirliği, Kayserispor’un 80’de İlhan Parlak ile bulduğu gole engel olamadı ve maç 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 35’e, Gençlerbirliği ise 32’ye çıkardı. Gençlerbirliği küme düşme hattında, Kayserispor ise küme düşme hattının 1 basamak üzerinde yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

18. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Diabate'nin son çizgiden içeri çevirdiği topta Ndiaye pasını yayın biraz gerisinde yer alan Esiti'ye çıkardı. Esiti'nin sert şutu son anda savunmaya çarparak az farkla direğin üstünden kornere çıktı.

29. dakikada sol kanattan gelişen Karagümrük atağında Serhat’ın ortasına Muhammed Egemen kafa ile vurdu. Kaleci son anda topu kornere tokatladı.

29. dakikada sol taraftan Lens'in kullandığı kornerde Mevlüt'ün ön direkte kafa vuruşunu kaleci Arda rahat kontrol etti.

30. dakikada Berkan pasını ters kanatta Diabate'ye ulaştırdı. Bu futbolcunun içeri çevirdiği topa Ndiaye gelişine vurdu, kaleci Aykut topun sahibi oldu.

32. dakikada Lens'in ara pasında savunma arkasında ceza alanına sarkan Ndao, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu altı pas içindeki Mevlüt'e aktardı. Mevlüt de müsait pozisyonda topu boş kaleye gönderdi. 1-0

45. dakikada Mevlüt ceza alanı içinde pasını Egemen'e aktarmak isterken savunmanın araya girmesiyle top Salibur'un önünde kaldı. Bu futbolcu, Diabate'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararı verdi.

45+1. dakikada beyaz noktanın başına gelen Ndao'nun vuruşunda kaleci Arda gole izin vermedi ve top kornere çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

46’ncı dakikada ceza sahası dışından topu sürmeye başlayan Piris da Motta, içeri girip kaleyi gördü ve şutunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

50’nci dakikada sol kanatta Halil İbrahim Pehlivan, ceza sahası içine yerden kesti. Topla buluşan Stancu vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-2.

69’uncu dakikada Candeias’ın sağ kanattan gördüğü Giovanni Sio’nun kaleye şutu auta gitti.

80’inci dakikada Muhar’ın ara pasında ceza sahasındaki İlhan topu aldı. Bu oyuncunun şutunda skora denge geldi: 2-2.