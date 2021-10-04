Kuntz’un sözlerine Ferdi Kadıoğlu’nun babasından belgeli cevap!

Milli takım patronu Stefan Kuntz, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun kadroda olmamasını "Türk vatandaşı olmalı" diyerek cevaplayınca baba Feyzullah Kadıoğlu'ndan TC kimliğiyle cevap geldi!

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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un aday kadroya dahil etmediği Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu hakkındaki açıklamasına sarı-lacivertli futbolcunun babasından yanıt geldi.

Baba Feyzullah Kadıoğlu, oğlunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu belirtmek için kimliğini paylaşarak, “Ferdi Kadıoğlu TC kimlik Kartı gerisini size bırakıyorum TFF” dedi.

Baba Kadıoğlu Twitter’dan yaptığı bu paylaşımı kısa bir süre sonra sildi.

KUNTZ’UN FERDİ HAKKINDAKİ SÖZLERİ

A Milli Takıma alınmayan Ferdi için Kuntz’un sözleri şöyle;

“Frankfurt-Fenerbahçe maçında izledim kendisini, bilgi aldım. Öncelikle Ferdi'nin hangi milli takımı seçeceğine karar vermesi gerekiyor. Daha sonrasında kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım. Ardından kendisi için FIFA nezdinde milli takım değişikliği başvurusu yapılabilir.”

16 yaşından bu yana Hollanda’nın tüm alt yaş takımlarında forma giyen 21 yaşındaki Ferdi henüz a milli takım için kararını vermiş değil.