Kurtuluş bu gençlerde… Kuntz yakın takipte

SÖZCÜ, Türk futbolunun geleceği olan U-17 Milli Takım'nı mercek altına aldı. Teknik Direktör Soykan Başar, “Arda Güler; şampiyonada öne çıkacak ve bize büyük katkısı olacak. Artık başka ülkelere gençlerimizi kaptırmak istemiyoruz” dedi.

Doğan GÜNDOĞDU

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Devasa borçlarla çökme aşamasında olan Türk futbolu, altyapıya ‘Kurtuluş' gözüyle bakıyor. Fenerbahçe'de Arda Güler patlaması yaşanırken U-17 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu. C Grubu'nda Sırbistan, Belçika ve İspanya ile karşılaşacak olan milliler, 17 Mayıs'ta start verecek. İlk maçı İspanya ile oynayacak olan geleceğin yıldızlarının hedefi kupa…

Teknik Direktör Soykan Başar, muhabirimiz Doğan Gündoğdu'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başar, “Çok geniş bir kadroya sahibiz. Avusturya, İsviçre, Hollanda, Türkiye, Almanya ve birçok ülkeden futbolcularımız var takımımızda. Geniş bir araştırma ekibimiz var. Başka ülkelere oyuncularımızı kaptırmamak istiyoruz. Geçmiş dönemde bunları yaşadık. Büyük takımların dikkatini çeken oyuncularımız var” dedi.

KUNTZ YAKIN TAKİPTE

Başar, şöyle devam etti:

“Hedefi en yükseğe koyduk takım olarak. İyi ve güçlü takımlarla daha iyi oynuyoruz. Çocuklar da iyi takımlarla oynamak istiyor. Özgüvenleri yüksek. Stefan Kuntz, şampiyonaya katıldığımız için bizi tebrik etti. Takımı yakından takip ediyor. Onun da şampiyonada bizden beklentisi yüksek. Biz de buradan A Milli Takım'a oyuncular kazandırmak istiyoruz. Arda Güler, şampiyonada öne çıkacak ve takıma büyük katkısı olacak.”

ADAY KADRO AÇIKLANDI

U17 Milli Takımımızın 16 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında İsrail'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri aday kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler kadroda yer alırken bir diğer yıldız Bayern Münih altyapısında forma giyen Kenan Yıldız, sakatlığı nedeniyle oynayamayacak.

KALECILER: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Ertaş (Konyaspor), Arif Şimşir (Altınordu)

DEFANS: Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Ali Turap Bülbül (Galatasaray), Ali Yeşilyurt (Galatasaray), Selçuk Rinal (St.Pauli), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Batuhan Yavuz (Schalke 04), Semih Kara (VfB Stuttgart), Berkay Yılmaz (SC Freiburg)

ORTA SAHA: Diren Dağdeviren (TSG Hoffenheim), Ali Eren Ersungur (TSG Hoffenheim), Emirhan Acar (AKA Tirol), Muhammed Eren Arıkan (Kayserispor), Efe Akman (Galatasaray), Arda Güler (Fenerbahçe), Efe Kaan Sihlaroğlu (Karlsruher SC), Fırat Alpsoy (Karlsruher SC), Selim Can Sönmez (FC Utrecht)

FORVET: Halil Özdemir (KV Mechelen), Can Yılmaz Uzun (1.FC Nürnberg), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzon).